Dona do Vasco, 777 coloca todos os seus clubes à venda

Após ter seu recurso negado pela justiça e perder o controle sobre o Vasco, a 777 Partners colocou todos os seus clubes à venda, de acordo com os jornalistas Paul Brown e Phillip Auclair. Atualmente a empresa é sócia de seis equipes espalhados por todo o mundo.

A 777 vive uma crise jurídica e financeira. A empresa é acusada de fraude pelo governo norte-americano, pois teria feito um empréstimo de 350 milhões de dólares (cerca de R$ 1,7 bilhão na cotação atual) e dado como garantia fundos que não a pertencem ou nem sequer existem.

Eles ainda são acusados pelo fundo inglês Leadenhall Capital Partners de servirem como "marionetes" para o fundo americano A-CAP e sofrem com a apreensão cautelar dos bens na Bélgica, de onde são sócios do Standard Liége.

Além do Vasco da Gama e do Standard Liége, a 777 é sócia do Genoa (Itália), Hertha Berlin (Alemanha), Red Star (França) e Melbourne (Austrália). A empresa também possui uma participação minoritária no Sevilla, da Espanha.