Diretor do Vasco sobre Philippe Coutinho: 'Dá para demonstrar otimismo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Além do técnico Álvaro Pacheco, quem também foi apresentado oficialmente pelo Vasco foi o diretor de futebol Pedro Martins, que já está no clube há mais de um mês. O profissional foi questionado sobre o andamento das negociações com Philippe Coutinho e demonstrou otimismo.

Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo porque, quando o jogador quer vir, é fundamental e importante. Se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões. Mas o fato de ele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem

Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco

'Quer estar no Vasco'

O dirigente ressaltou a vontade de Coutinho em retornar para o Vasco, frisando que a questão financeira não é o ponto central:

"A briga do Coutinho não é financeira, não vamos ao mercado para oferecer mais dinheiro pelo Coutinho. Estamos fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou por isso. A opção dele não está atrelada de investimento, mas, sim à capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas caminham", declarou Pedro Martins.

Pacheco: 'Quero muito que aconteça'

Álvaro Pacheco abriu um largo sorriso quando o assunto Coutinho veio à tona. O técnico português deixou clara sua vontade em contar com o jogador.