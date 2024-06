De virada, Hugo Calderano vence sueco Truls Moregard na estreia do WTT Champions Chongqing

Hugo Calderano continua embalado neste ano. Nesta sexta-feira, na abertura do WTT Champions Chongqing, na China, o brasileiro conquistou sua sexta vitória consecutiva ao superar o sueco Truls Moregard. Após sair atrás no placar, o mesa-tenista carioca aplicou a virada e marcou 3 sets a 1, com games de 7/11, 11/3, 11/7 e 13/11.

O adversário dele na segunda rodada da competição será o alemão Dimitrij Ovtcharov, neste sábado, às 4h05 (de Brasília).

"Foi uma partida difícil, principalmente no primeiro set. Ele é um ótimo jogador, com bons resultados e, por isso, eu sabia que seria um jogo complicado. Eu não comecei bem e não foi fácil vir do Rio de Janeiro voando quase 40 horas e com 11 horas de jet lag, porém, consegui me adaptar bem ao jogo e comecei a jogar melhor a cada ponto. Estou muito feliz com a vitória", afirmou Hugo Calderano.

?? VITÓRIA DE HUGO CALDERANO! Número 6?? do mundo vence o sueco Truls Moregard de virada na estreia do WTT Champions Chongqing ?? No duelo válido pela fase 16 avos de final, parciais de 7/11, 11/3, 11/7 e 13/11 ?#WTTChongqing pic.twitter.com/zcsuGzPoVh ? CBTM (@CBTM_TM) May 31, 2024

O brasileiro havia enfrentado Truls Moregard apenas uma vez antes do duelo desta sexta-feira. Na ocasião, o sueco levou a melhor, mas isso não interferiu em sua preparação para o confronto pelo WTT Champions Chongqing. "Estava concentrado apenas em como ganhar o jogo, em como vencer cada ponto e o próximo set", acrescentou o mesa-tenista brasileiro.

Nos últimos dez jogos que fez pelo circuito mundial, o carioca ganhou oito. Hugo Calderano disputa o WTT Champions Chongqing menos de uma semana depois de conquistar o título do WTT Contender Rio de Janeiro. Com os resultados recentes, o mesa-tenista olímpico aparece na sexta colocação do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e compete no torneio da China como quinto cabeça de chave.

Detalhes do duelo entre o brasileiro e Truls Moregard

Hugo Calderano fez uma partida crescente contra Truls Moregard. No primeiro set, o brasileiro foi superado pelo sueco, principalmente, por ter cometido muitos erros. Desta forma, acabou derrotado por 11 a 8. No entanto, ele ajustou seu jogo rapidamente e dominou a segunda parcial. Calderano acertou paralela linda de backhand e fez 5 a 2. E, com outra esquerda agressiva, finalizou em 11 a 3.

O brasileiro iniciou o terceiro game em vantagem com ataque de forehand na terceira bola. Calderano abriu dois de liderança pela primeira vez após mandar direita agressiva, sem chances de retorno para Moregard: 6 a 4. Mais adiante, o sexto melhor do mundo encaixou bom saque e o rival mandou a devolução na rede: 9 a 5. E ele seguiu pressionando o rival e fechou depois de mais dois ataques, primeiro de direita (10 a 7) e, em seguida, de esquerda (11 a 7).

A quarta parcial não começou boa para Calderano, que chegou a ficar três pontos atrás: 4 a 1. Porém, a reação e a virada foram rápidas: 5 a 4 após erro do oponente. O game chegou a ficar empatado em 6 a 6, mas o brasileiro impôs seu ritmo e criou dianteira sólida com quatro acertos seguidos: 10 a 6. Entretanto, Moregard se recuperou em igualou em 10 a 10. Após novo empate (11 a 11), Calderano fechou o duelo com bola vencedora de forehand: 13 a 11.

Calderano projeta batalha dura contra alemão

O confronto com Dimitrij Ovtcharov será o sexto entre ambos na história. Em cinco partidas, o alemão, medalhista olímpico de bronze no simples em Londres-2012 e Tóquio-2020, venceu três, porém Hugo Calderano ganhou as últimas duas. O jogo mais recente foi em janeiro deste ano e o brasileiro superou o experiente europeu, de 35 anos, na semifinal do WTT Star Contender Goa, na Índia, por 3 a 1, parciais de 11/7, 8/11, 15/13 e 11/6.

"Vai ser, mais uma vez, uma batalha dura. Ele é um excelente jogador e já nos enfrentamos algumas vezes. É um atleta que já conseguiu quase tudo no nosso esporte, por isso, estou ansioso para esse próximo jogo. Estou muito feliz por jogar aqui, especialmente com este público fantástico, com muitas pessoas assistindo e um ambiente sensacional", projetou o mesa-tenista brasileiro.