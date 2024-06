Corinthians x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Corinthians tenta dar sequência à boa fase dentro de campo diante do Botafogo, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, retomado após a paralisação pela tragédia no Rio Grande do Sul. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão vem de três vitórias consecutivas e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A equipe do Parque São Jorge, entretanto, está em baixa na tabela do Brasileirão.

O Corinthians venceu apenas uma vez na competição e está à beira da zona rebaixamento. O time é o 16º colocado do torneio, com cinco pontos, mesma pontuação do Fluminense, 17º.

Para a partida, António Oliveira terá o desfalque de Fagner. O lateral direito sofreu uma lesão na coxa esquerda. Sem o titular, a tendência é que Matheuzinho ganhe uma sequência na posição nestes próximos compromissos.

O volante Paulinho, que se despediu do clube na última terça-feira, também não joga mais pelo Timão. Já o ala Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique, em transição física, são dúvidas.

A equipe pode ter uma novidade entre os relacionados: Gabriel Moscardo. Emprestado pelo Paris Saint-Germaint até o final de junho, o jovem volante foi inscrito pelo clube no Brasileirão e está à disposição da António.

Do outro lado, o Botafogo, embora tenha se classificado no segundo lugar do seu grupo da Libertadores, vive boa fase e não perde há cinco jogos sob o comando de Artur Jorge. O time carioca é o quarto colocado no Brasileirão, com dez pontos conquistados.

O Glorioso, porém, deve ter desfalques importantes para o duelo em Itaquera. O atacante Jeffinho, lesionado, é baixa certa, assim como Rafael, Marçal, Eduardo e Matheus Nascimento. Em contrapartida, Savarino, preservado contra o Junior Barranquilla, deve ficar à disposição.

Já o atacante Tiquinho Soares, que voltou de lesão na última partida da equipe, deve ganhar mais minutos e pode até ser titular.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X BOTAFOGO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 1º de junho de 2024 (sábado)



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.



Técnico: António Oliveira

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Savarino; Luiz Henrique, Junior Santos e Tiquinho Soares.



Técnico: Artur Jorge