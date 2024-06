Com Fabrício Bruno, Flamengo avança na preparação para enfrentar o Vasco no Brasileirão

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou na preparação para enfrentar o Vasco da Gama, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treino contou com a presença de Fabrício Bruno, jogador que estava com as "malas prontas" para o West Ham e, por isso, não atuou na partida contra o Millonarios, pela Libertadores.

O zagueiro, por sua vez, recusou a proposta salarial da equipe da Inglaterra e, assim, deve voltar à titularidade contra o Vasco, neste fim de semana. O jogador deve fazer dupla com Léo Ortiz ou David Luiz. Léo Pereira, outro defensor do Rubro-Negro, segue como desfalque para o Flamengo por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O Flamengo seguiu preparação nesta sexta (31), para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão! #VamosFlamengo ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/JFOXql2Miw ? Flamengo (@Flamengo) May 31, 2024

Outro desfalque é o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Na última quarta-feira, o clube informou que o atleta realizou exames que apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta, então, já iniciou tratamento no departamento médico do CT Ninho do Urubu.

O lateral esquerdo, Matías Viña, portanto, deve ganhar nova chance como titular na partida deste domingo.

O treinador do clube carioca, Tite, junto de sua comissão, comandou uma atividade física e tática para definir os titulares do confronto contra o Cruzmaltino.

Assim, uma provável escalação inicial do Flamengo tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Neste domingo, no Maracanã, Vasco e Flamengo duelam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro, embalado com uma sequência de quatro triunfos, ocupa, atualmente, a terceira posição, com 11 pontos. O Vasco, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com seis unidades.