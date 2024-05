Com direito à visita especial, São Paulo dá sequência à preparação para encarar o Cruzeiro no Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do São Paulo deu sequência à preparação para o confronto diante do Cruzeiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (02), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

A atividade desta sexta-feira contou com a presença de Tiago Volpi, ex-goleiro do São Paulo. Campeão paulista com o clube em 2021, o arqueiro esteve presente no centro de treinamentos tricolor e reencontrou alguns ex-companheiros de equipe.

No CT da Barra Funda, o grupo tricolor foi dividido em dois grupos para as atividades. Para os atletas com maior minutagem na partida da última quarta-feira, contra o Talleres, pela Libertadores, a carga de trabalho foi controlada. Os jogadores fizeram trabalhos de mobilidade, força preventiva, técnica e acelerações com e sem bola, além de uma corrida no gramado.

Para os demais integrantes do elenco são-paulino, a comissão técnica de Luis Zubeldía organizou um extenso trabalho de 11 contra 11 utilizando toda a dimensão do gramado. Alguns atletas da base foram convocados para completar tal treinamento.

Para o confronto diante da Raposa, Zubeldía não terá cinco atletas à disposição. O lateral direito Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e o volante Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) seguem fora de combate, enquanto Luciano e Igor Vinicius cumprirão suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. O clube não forneceu novas informações sobre Wellington Rato.

James Rodríguez, que não vem sendo utilizado pelo treinador, foi liberado pelo clube para se juntar a concentração da seleção colombiana de maneira antecipada - o meia foi convocado para a disputa da Copa América. Assim, ele também ficará fora do duelo pelo torneio nacional.

O grupo são-paulino ainda terá mais um dia de trabalho antes da partida pelo torneio nacional. Os jogadores treinam novamente pela manhã neste sábado, no CT da Barra Funda, para finalizar a preparação.

O São Paulo tem a chance de subir na tabela do Brasileiro na partida contra o Cruzeiro. Neste momento, o Tricolor figura na quinta colocação, com dez pontos. A Raposa, por sua vez, ocupa a sexta posição e possui a mesma pontuação do time paulista.