Campeã de motociclismo morre aos 15 anos em acidente durante corrida

A motociclista Amelia Kotze, de apenas 15 anos, morreu vítima de um trágico acidente sofrido durante uma corrida em Somersby, na Austrália.

O que aconteceu

Amelia chegou a ser resgatada e levada a um hospital infantil em Westmead, mas não resistiu aos ferimentos.

A jovem era tida como uma das grandes promessas do motociclismo em pistas de terra.

Suas últimas conquistas foram o Victoria's Junior Girls State Titles e o NSW Junior Track Championships no ano passado.

As vitórias renderam a Amelia o prêmio Piloto Feminina Junior do Ano em 2023 no seu país.

Fãs chegaram a criar uma vaquinha virtual para ajudar a família a custear o tratamento, antes da confirmação da morte de Amelia.

A iniciativa arrecadou 14 mil dólares - R$ 73 mil.