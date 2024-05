Brazão define sentimento na estreia do Santos após lesão de João Paulo: "Misto de emoções"

Contratado no fim de fevereiro, o goleiro Gabriel Brazão fez a sua estreia pelo Santos apenas na derrota contra o América-MG, por 2 a 1, pela Série B. O momento aconteceu após João Paulo lesionar o Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo.

"Foi um misto de emoções, infelizmente a minha estreia foi dessa forma, com a lesão de um amigo, de um companheiro. A gente não deseja isso para ninguém, ainda mais a um amigo e um companheiro de time. Mas, ao mesmo tempo, fazer a minha estreia com a camisa do Santos FC foi algo muito especial. Pela grandeza e representatividade do clube", afirmou.

O lance aconteceu aos 14 minutos da primeira etapa, quando o titular da posição driblou Renato Marques e logo na sequência sentiu. O atacante do América-MG, na sequência, marcou o gol em atitude polêmica.

Diante da infelicidade do companheiro, Brazão deve ganhar uma sequência como titular. João Paulo, até o momento, participou dos 23 jogos do Santos na temporada, série que será quebrada diante do Botafogo-SP.

O confronto está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Com 15 pontos, o Peixe está na liderança da Série B, empatado com o América-MG, mas em vantagem no saldo de gols (10 vs 6).