Arnaldo Ribeiro defende Abel e detona críticas pelo futebol do Palmeiras

Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola o momento de baixa do Palmeiras na temporada. Segundo ele, as críticas ao desempenho do time são exageradas diante do crédito conquistado por Abel Ferreira no cargo. Na opinião do comentarista, o treinador terá que reconstruir a equipe com a saída de Endrick e tem boas opções à disposição.

'Estou confiando mais no Abel que os palmeirenses': "Estou espantado em notar que em 2024 existe uma certa divergência entre parte da torcida do Palmeiras e o que faz o Abel. A Libertadores não é evento para despedidas, testes, trio do bilhão, garotos, não é. O San Lorenzo veio aqui jogar por um empate que o classificou para próxima fase. Eu estou confiando mais no Abel que os palmeirenses, não estou entendendo. Talvez seja uma coisa nova em relação ao Abel, que neste ano tem mais possibilidade de jogadores à disposição que nos outros anos. Talvez a gente descubra que ele se confunda um pouco com tantas opções, que o tal do elenco curto que ele sempre defendeu seja mais afeito ao método de trabalho dele e com mais gente ele se perca um pouquinho".

'Abel vai ter que começar do zero sem o Endrick': "Em 2024, pelo que a gente está observando até agora, o Palmeiras não tem de fato um time-base, até porque a torcida quer uma coisa e o Abel quer outra. Um time que além da consistência habitual do Palmeiras, jogue boas partidas. A quantidade de primeiros tempos ruins do Palmeiras em 2024 de fato impressiona. O Abel está tendo dificuldade sobretudo em acertar a estratégia para cada jogo, mas de fato me assusta, essa talvez seja a primeira divergência entre a massa e o treinador do Palmeiras, que agora não tem mais Endrick. Desde o ano passado, da arrancada para o título brasileiro, era Endrick e mais 10. Agora não tem mais Endrick, então o Abel vai ter que começar do zero a partir do jogo contra o Criciúma".

