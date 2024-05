Zubeldía tem proposta e pode sair do São Paulo? Hernan atualiza informações

Invicto no São Paulo, o técnico Luís Zubeldia recebeu proposta para assumir alguma seleção? No De Primeira, o colunista André Hernan negou o boato que corre nas redes sociais.

Segundo Hernan, não chegou nenhuma proposta ou mesmo sondagem por Zubeldia à direção do São Paulo. No mais, o treinador cobriu o Tricolor de elogios na noite de Libertadores.

Começou esse papo muito nas redes sociais, alguns blogueiros começaram a repercutir isso e quando começa um zum-zum-zum, o nosso dever como jornalista é checar. Em nenhum momento dentro da direção do São Paulo se escutou que o Zubeldia teria uma proposta ou da Argentina pós-Copa América ou de outra seleção para um projeto de Copa. Não partiu de Zubeldía qualquer tipo de comunicação. Com a direção do São Paulo, quando eu perguntei, falaram assim: 'Nossa' eu nunca ouvi esse papo aqui dentro'

E isso foi antes de ele ter dado essas juras de amor ao São Paulo, falando da maneira que ele está se sentindo no São Paulo. Isso só confirma o que minha fonte falou à tarde. Então, gente, ali na raiz, não tem nada. André Hernan

