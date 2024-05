Yago Pikachu atinge a marca de 200 partidas pelo Fortaleza; veja números

Na vitória contra o Sportivo Trinidense-PAR, Yago Pikachu atingiu a marca de 200 partidas com a camisa do Fortaleza. O jogador, de 31 anos, coleciona feitos representando o Leão do Pici.

O ala direito é o artilheiro da Era Vojvoda, com 52 gols marcados e foi eleito melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro 2021, em que o time se classificou pela primeira vez para a Libertadores.

Pikachu ainda conquistou quatro títulos: três Cearenses e uma Copa do Nordeste. Além disso, ele marcou um dos tentos da vitória contra o Corinthians que confirmou a vaga para a final da Sul-Americana 2023.

200x YAGO PIKACHU! ?? ?? 52 gols

? 27 assistências

? 79 participações em gols

? 3x Campeão Cearense

? 1x Campeão da Copa do Nordeste #FortalezaEC pic.twitter.com/iJAwm1Mnmo ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 30, 2024

Ao todo, o jogador marcou 52 gols e serviu os companheiros em 27 oportunidades. Ele, então, soma 79 participações em tentos.

Contando com Pikachu, o Fortaleza duela contra o Atheltico-PR, pelo Brasileirão, nesse domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Com sete pontos, o Leão do Pici está na 11ª colocação.