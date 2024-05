Vojvoda comemora marca no comando do Fortaleza e faz comparação com a Sul-Americana do ano passado

O Fortaleza venceu o Trinidense por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida contra os paraguaios teve um sabor especial para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que completou 233 jogos no comando do Leão do Pici, se tornando assim, o treinador com mais jogos na história do clube. O comandante argentino comemorou a marca após a vitória e agradeceu os jogadores e a diretoria.

HOJE É UM DIA HISTÓRICO! ? Nesta noite, na partida diante do Trinidense, pela CONMEBOL Sudamericana, nosso querido Juan Pablo Vojvoda irá alcançar a marca de 233 partidas e ultrapassar o lendário Moésio Gomes, tornando-se o técnico com mais jogos oficiais na história do... pic.twitter.com/8cuCRkzD1P ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 29, 2024

"Agradecer toda a torcida pelo apoio e, aos jogadores e a diretoria, que nos dias difíceis nos acompanhou, acompanhou a comissão técnica. Aqui vivemos momentos felizes e tristes, mas o importante hoje era ganhar e não o Vojvoda. Que bom que conseguimos, valorizo muito o dia e também a classificação no primeiro lugar", disse Vojvoda.

Assim como no ano passado, o Fortaleza terminou a fase de grupos da Sul-Americana no primeiro lugar do seu grupo. O técnico Vojvoda fez uma comparação com esta etapa do torneio em 2023 e analisou como a classificação na primeira colocação pode influenciar no mata-mata.

"Sabemos que no ano passado fizemos uma grande primeira fase que nos permitiu decidir os jogos em casa no mata-mata. Tivemos adversários mais difíceis neste ano, mas fizemos uma boa campanha. Somos um time que vamos nos adaptar à situação, independentemente se decidiremos em casa ou não", analisou Vojvoda.

LÍDER! ?? O FORTALEZA TERMINA EM PRIMEIRO NO GRUPO E ESTÁ, MAIS UMA VEZ, CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA CONMEBOL SUDAMERICANA! VAMOOOOOOOS! #FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/EKh3Jo6S5J ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 30, 2024

Com o primeiro lugar, o Fortaleza não precisará jogar os playoffs das oitavas da Sul-Americana. Pensando no calendário do futebol brasileiro, Vojvoda destacou que será bom para a equipe descansar e focar em outras competições.

"Sabemos que estamos em uma final importante como a Copa do Nordeste e no domingo temos um jogo pelo Brasileirão, que tem sido muito difícil e precisamos focar nessa competição. Ao passar das semanas, cada jogo do Brasileirão vai ficando mais importante. Na Sul-Americana passamos em primeiro, atingimos nosso objetivo e vamos aguardar o sorteio. Fomos às oitavas e descansaremos uma fase, que é importante", finalizou Vojvoda.

O próximo jogo do Fortaleza é neste domingo contra o Athletico-PR, no Castelão, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.