Vasco anuncia 50 mil ingressos vendidos para clássico contra o Flamengo

Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou que 50 mil ingressos para o clássico contra o Flamengo foram vendidos. O duelo acontecerá no Maracanã, pelo Brasileirão, com mando do Cruzmaltino.

A última vez que o Gigante da Colina entrou em campo foi no dia 21 de maio, quando eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil, em São Januário. A equipe, então, teve um período para se preparar visando a segunda vitória consecutiva no campeonato.

O duelo marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco. Com seis pontos, o Vasco está na 13ª colocação do Brasileirão.

Mais uma parcial para o Clássico dos Milhões ?? SEJA UM GIGANTE E GARANTA O SEU INGRESSO! ??? ?? https://t.co/J4jMBatACp#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/i9NWFAWKAE ? Sócio Gigante (@sociogigante) May 30, 2024

O Flamengo, por sua vez, entrou em campo no meio de semana e venceu o Millonarios para confirmar a segunda colocação do Grupo E e a vaga às oitavas de finais da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está em terceiro lugar, com 11 pontos.

O clássico dos milhões está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo. Em 2024, as equipes se enfrentaram por uma vez, no empate sem gols, pelo Carioca, no Maracanã.