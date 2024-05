'Fomos desrespeitados', diz jogador do Talleres sobre polícia brasileira

O meia Portilla reclamou do tratamento da polícia brasileira com os jogadores do Talleres após a derrota para o São Paulo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Muito quente [o jogo], estabelecendo um precedente com a polícia brasileira, fomos muito desrespeitados. Coisas que acontecem na partida, entre jogadores, ficam alí [no campo]. Saímos do campo e eles nos agrediram, então, para estabelecer o precedente e que eles levem isso em consideração. A verdade é que é uma falta de respeito, eles nos trataram muito mal. Portilla, meia do Talleres, à ESPN argentina

Saímos do campo e a polícia deles [brasileiros] agride um de nossos jogadores. São coisas que não podem ser permitidas, que não podem acontecer novamente.

O que aconteceu

Portilla e o goleiro reserva Morales foram autuados por desacato a policial. Eles pagaram R$ 20 mil (R$ 10 mil cada) e acabaram liberados.

A confusão envolvendo a dupla aconteceu ao final da partida no MorumBis. Morales e Portilla ofenderam policiais e tiveram que prestar esclarecimentos.

Antes, os jogadores do Talleres partiram para cima de policiais que escoltavam a equipe de arbitragem no intervalo do jogo. Os argentinos não gostaram do fato de o árbitro Jhon Ospina ter mandado o jogo seguir em um lance envolvendo Sosa ainda nos acréscimos do 1° tempo.

São Paulo e Talleres avançaram na Libertadores e podem se enfrentar nas oitavas. O sorteio acontece na próxima segunda-feira (3), na sede da Conmebol, no Paraguai, e permite o embate entre times da mesma chave.