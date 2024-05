Veja quando será o sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

A Conmebol sorteará os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana e Libertadores na próxima segunda-feira (3), em evento realizado na sede da entidade, no Paraguai.

O que aconteceu

O sorteio acontecerá com grupos de Grêmio e Internacional ainda indefinidos. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos de ambos os clubes foram reagendados para os dias 4 e 8 de junho. O Grêmio disputa a Libertadores, enquanto o Inter está na Sul-Americana.

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo se classificaram para as oitavas da Libertadores. Com dois jogos a menos, Grêmio ainda tem chance de classificação.

Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza estão nas oitavas da Sula. Enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino disputarão os playoffs.

As partidas pelas oitavas devem acontecer entre os dias 14 e 21 de agosto. Já os playoffs da Sula estão previstos para os dias 17 e 24 de julho.

Potes da Libertadores

Pote 1: Fluminense, São Paulo, 1º Grupo C, Junior de Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG, River Plate

Pote 2: Colo-Colo, Talleres, 2º Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol, Nacional-URU

Times de mesmo país podem se enfrentar no mata-mata. Dessa forma, é possível ter um clássico carioca ou a reedição da final da Libertadores 2021 logo nas oitavas.

Sorteio da Sul-Americana

Os playoffs acontecem entre os terceiros colocados nos respectivos grupos da Libertadores e os segundos da Sul-Americana. Os vencedores avançam as oitavas de final.

Já as oitavas serão compostas pelos líderes de cada chave da Sula e pelos vencedores dos playoffs. Os confrontos serão definidos por sorteio.