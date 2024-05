Só falta um! Veja os 15 times já classificados às oitavas da Libertadores e os potes para o sorteio

Nesta quinta-feira, a sexta e última rodada da Copa Libertadores da América contou com mais quatro jogos. Assim, a lista das equipes já classificadas às oitavas de final aumentou, restando apenas mais uma vaga. Com a definição da próxima etapa feita por sorteio, os times que acabaram como líderes de seus respectivos grupos enfrentam os segundos colocados.

O sorteio das oitavas de final da Libertadores ocorre no dia 3 de junho, próxima segunda-feira, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai.

?? Os potes do sorteio das Oitavas de Final! Segunda-feira é dia de conhecermos o caminho para a #GloriaEterna na CONMEBOL #Libertadores. ? 3/6, 13h ?? pic.twitter.com/qq8z7GLqx2 ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 31, 2024

Os líderes dos grupos decidem seus confrontos nas oitavas de final em casa, diante de sua torcida. Posicionados no Pote 1, os primeiros colocados já definidos são: Fluminense, São Paulo, Junior Barranquila, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate.

Com 16 pontos, o River Plate garantiu a vaga ao mata-mata com a melhor campanha geral. Desse modo, os argentinos disputam as partidas de volta, até a semi-final, no Monumental de Nuñez, sua casa.

Os segundos colocados dos grupos ficam, portanto, no Pote 2 do sorteio. Isso acontece com Colo-Colo, Talleres, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional-URU.

O único grupo que ainda aguarda definição é o Grupo B. O The Strongest já está com passaporte carimbado às oitavas de final, porém pode perder a liderança, visto que o Grêmio (2 jogos a menos) e o Huachipato (1 jogo a menos) podem se classificar e tomar a primeira colocação. As rodadas estão atrasadas devido às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, inviabilizando a equipe gaúcha de atuar pela competição.