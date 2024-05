Seleção Brasileira inicia apresentação dos convocados para a Copa América

A Seleção Brasileira já conta com 18 dos 26 convocados para a disputa da Copa América. A equipe está na Flórida para começar os preparativos para o torneio.

Após acusações da Football Association por envolvimento em apostas, Paquetá foi mantido na convocação do Brasil. A CBF divulgou a decisão em comunicado desta quinta-feira.

O primeiro a se apresentar foi o goleiro Alisson, que chegou ao hotel que servirá de base da Seleção na tarde da última quarta-feira. No fim da noite, mais oito atletas chegaram e, nesta quinta, outros nove marcaram presença.

Vini Jr., Eder Militão, Rodrygo, Éderson, Endrick, Bento, Rafael e Guilherme Arana vão se apresentar até a próxima semana. Diante disso, o goleiro do Brasil sub-20, Robert, do Atlético-MG, e o arqueiro do Orlando City, Juan Rojas, ajudarão nos treinamentos.

Jogadores da Seleção Brasileira se apresentam nos Estados Unidoshttps://t.co/Zy6b53s2TS ?: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/e5uHCuH3h3 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 30, 2024

Antes da Copa América, a Seleção disputará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, às 21h30 (de Brasília), e frente aos Estados Unidos, no dia 12 , às 20h, ambos duelos no país norte-americano. A estreia na competição será contra a Costa Rica, no dia 24, às 22h, em Los Angeles.

O Grupo D ainda conta com Colômbia e Paraguai. A Copa América será a primeira competição oficial do técnico Dorival Jr.

Confira a lista de convocados da Seleção para a Copa América:

GOLEIROS

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool

Rafael - São Paulo

LATERAIS

Danilo - Juventus

Yan Couto - Girona

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG -

Eder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Bremer - Juventus

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira - Fulham

João Gomes - Wolverhampton

Éderson - Atalanta

Bruno Guimarães - Newcastle -

Douglas Luiz - Aston Villa -

Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES

Pepê - Porto

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto

Rodrygo - Real Madrid

Gabriel Martinelli - Arsenal

Raphinha - Barcelona

Savinho - Girona -

Vinicius Junior - Real Madrid