Rwan Cruz celebra sucesso na Europa, relembra passagem pelo Santos e planeja volta no futuro

Formado nas categorias de base do Santos, Rwan Cruz vive um bom momento na Europa. O atacante se consagrou campeão búlgaro no começo deste mês pelo Ludogorets e comentou, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, sobre a sua fase e a adaptação ao novo clube e país.

"Pude me adaptar muito bem por aqui. Tem a questão da diferença para o futebol brasileiro, principalmente na questão tática e velocidade de jogo. Porém, vivo a melhor a fase da minha carreira, sem dúvidas. Estou muito feliz pelo momento que venho passando. Por todo meu esforço, trabalho e dedicação, vejo como uma recompensa. Mereço isso que venho vivendo", disse.

Ludogorets conquistou o seu 13º título búlgaro nesta temporada (Foto: Divulgação/ Ludogorets)

Ao longo da temporada, Rwan somou 17 gols e sete assistências em 48 partidas, sendo 29 delas como titular.

"Muita gratidão. A vida de um jogador de futebol muda muito rápido. Recebi a proposta quando estava no Vasco, vim para cá e tudo mudou. Foi uma honra gigante jogar pelo Vasco, mas recebi poucas oportunidades. Cheguei aqui e pude fazer o meu trabalho da melhor forma e consegui retribuir dentro de campo. A coroação veio com títulos", contou.

Fora de campo, a vida do jogador de 23 anos também mudou completamente após o nascimento do seu filho. Na sua visão, a chegada de Lucca o ajudou a amadurecer.

"Sem dúvidas. Hoje, tudo que eu faço é pelo Lucca. Mas também acho importante guardar na memória toda minha luta e passar isso para ele. Todo trabalho que tive serviu como uma lição de vida para conseguir grandes conquistas e formar meu caráter", declarou.

"Superei muita coisa durante a minha vida. Me lembro que no começo eu atravessava a cidade e não tinha dinheiro para a condução. Às vezes pedia para o motorista deixar eu entrar por trás no ônibus, para conseguir treinar... precisava contar com o bom coração de outras pessoas para correr atrás do meu sonho", ampliou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rwan (@rwancruz)

"Quando fiquei sem clube, comecei a trabalhar na obra com meu pai, aí ele não tinha que ficar pagando ajudante. Então, eu ajudava e trabalhava com alegria, sem nenhum problema. Depois ainda arrumava tempo para fazer o meu treino na praia. Como eu disse, todo esforço e trabalho forma caráter. Sou muito grato e carrego com muito orgulho toda minha história", completou.

Rwan subiu ao time profissional do Santos em 2022, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano. Em seu primeiro ano na equipe de cima do Peixe, foram 30 jogos e quatro bolas na rede. No ano seguinte, porém, ele perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Vasco, onde também não se destacou.

"Acredito que sim, poderia ter rendido mais no Santos. Claro que eu subi ao profissional em um momento conturbado no clube, sem conseguir grandes campanhas no Paulistão, vivendo momentos difíceis no Brasileiro anterior, com tantas mudanças no comando técnico... então, para quem chega da base precisando começar uma nova história, é difícil, a gente sente demais essas mudanças e insatisfação da torcida, que era justa naquele momento. Mas, é claro que não é uma desculpa, tenho minha responsabilidade e assumo ela", disse.

Aos 23 anos, Rwan deve seguir no Ludogorets para a próxima temporada. No futuro, contudo, o atacante já planeja um retorno para a sua primeira casa no futebol.

"Se eu tiver a oportunidade de voltar, gostaria, sim, de retribuir dentro de campo tudo que o Santos fez por mim", finalizou.