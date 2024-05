Roberto Carlos põe ex-lateral italiano acima de Cafu como melhor que já viu

Em uma breve entrevista ao site Goal, Roberto Carlos escolheu Paolo Maldini como o melhor lateral que já viu em ação.

O que aconteceu

O ex-Real Madrid foi desafiado a escolher um entre dois laterais marcantes, como em um mata-mata, até chegar a um vencedor. Vários jogadores históricos em clubes ou seleções foram citados, como Marcelo, Phillip Lahm, Gary Neville, Zambrotta, Ashley Cole, Zanetti, Kyle Walker, Eric Abidal, Robertson, Patrice Evra e Thuram.

Comparação entre Cafu e Alexander-Arnold balançou Roberto Carlos. O lateral esquerdo mostrou convicção em quase todas as comparações em relação a Cafu, até o nome do jogador do Liverpool ser citado. Depois de elogiar o inglês, o ex-Real Madrid voltou a escolher o capitão do Penta.

Paolo Maldini desbancou Cafu e o próprio Roberto Carlos. Quando ele mesmo foi comparado com Maldini, o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira também colocou o italiano acima.

Ídolo do Milan, Maldini jogou no clube por 25 anos, conquistando cinco Ligas dos Campeões da Europa. Ele também defendeu a seleção italiana entre 1988 e 2002, disputando três Copas do Mundo, sendo vice-campeão em 1994.