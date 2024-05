Red Bull é a nova patrocinadora máster e dona minoritária do Leeds United

O Leeds United, da Segunda Divisão da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira a nova parceria do clube com a Red Bull. Além de agora deter uma parte minoritária do time inglês, a marca austríaca terá o seu logo como patrocínio principal do uniforme das equipes masculina e feminina.

Apesar de não ter controle total sobre o Leeds, o acordo traz novas receitas comerciais, bem como investimento de capital adicional para a participação minoritária que permitirá ainda mais ao clube competir enquanto busca a promoção para a Premier League na próxima temporada.

"Estou emocionado que a Red Bull esteja se juntando a nós para construir um futuro brilhante para o Leeds United e que compartilha do nosso profundo respeito por este clube verdadeiramente especial. (...) A adição da Red Bull é um marco histórico que irá capacitar ainda mais o clube para atingir todo o seu potencial competitivo.", disse o presidente do Leeds United, Paraag Marathe.

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club's front of shirt partner starting next season ? Leeds United (@LUFC) May 30, 2024

A Red Bull é dona majoritária de diversos clubes no cenário mundial do futebol. Suas principais equipes são o Red Bull Leipzig, da Alemanha, o Red Bull Salzburg, da Áustria, o Red Bull Bragantino, do Brasil e o New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

"O nome e logotipo do Leeds United Football Club permanecerão inalterados", assegurou o clube inglês na sua nota oficial.