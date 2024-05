Próximo de se juntar ao Real Madrid, Mbappé revela que anúncio oficial de seu novo clube será em breve

O atacante Kylian Mbappé está de saída do Paris Saint-Germain e deve se juntar ao Real Madrid. O francês revelou nesta quarta-feira que o anúncio oficial de seu novo clube deve ocorrer nos próximos dias.

"Quando vai ser anunciado o meu próximo clube? É uma questão de dias. Penso que em breve será oficial e só quero aproveitar este tempo sem clube. Tenho contrato com o PSG, por isso alguém me paga pelo momento", disse em entrevista à CNN.

Mbappé iniciou sua carreira no Monaco e depois partiu para o PSG, ambos da França. Por conta disso, falou sobre a expectativa em jogar por um clube fora de seu país pela primeira vez.

"Quero ser feliz, vou deixar o meu país pela primeira vez na vida e estou muito entusiasmado. Vai ser uma experiência incrível e estou ansioso para me juntar ao meu novo clube."

O astro já anunciou sua saída do clube parisiense de forma oficial e, ao que tudo indica, chegará ao Real Madrid. Ele também revelou estar ansioso em ingressar na nova equipe.

"Mal posso esperar para estar com a minha nova equipe. Quero ganhar troféus, estar com os meus novos companheiros... Mas, como homem, quero ser feliz. Quero que a minha família seja feliz, desfrutem do momento comigo e desfrutem da minha carreira", afirmou.

Na última temporada, Mbappé realizou 48 jogos, marcou 44 gols e deu 10 assistências. Ao todo, Kylian conquistou pelo Paris Saint-Germain seis Campeonatos Franceses, quatro Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas Francesas.

Seu provável novo clube, o Real Madrid, se prepara para disputar a final da Liga dos Campeões. A equipe merengue irá enfrentar o Borussia Dortmund neste sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.