Endrick passa em branco na despedida, e Palmeiras só empata com San Lorenzo

Palmeiras e San Lorenzo empataram por 0 a 0 na noite desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado garantiu a equipe argentina nas oitavas de final da competição — o Alviverde já estava classificado em 1º do Grupo F.

A partida marcou a despedida de Endrick do Palmeiras. O camisa 9 não conseguiu marcar gol em sua despedida e deixou o gramado aos 24 minutos do 2º tempo para entrada de Rômulo após precisar de atendimento médico. Ele irá se apresentar à seleção brasileira para a disputa da Copa América e depois conclui a transferência para o Real Madrid.

O resultado garante que o Palmeiras não terá a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde ficou com 14 pontos, atrás do Atlético-MG com 15 e do River Plate, que ainda joga na rodada.

O Palmeiras volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro. O San Lorenzo, por sua vez, joga na segunda-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino.

Palmeiras domina posse de bola, mas San Lorenzo é mais perigoso

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com o trio do bilhão como titular: Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Era o que a maioria dos torcedores queria ver antes da despedida de Endrick. No entanto, faltou muita criatividade à equipe mesmo com mais de 70% de posse de bola. O goleiro Altamirano não foi exigido nenhuma vez na primeira etapa pela falta de ofensividade.

Já o San Lorenzo, que entrou em campo querendo o empate, se fechou com uma linha de cinco defensores e quatro no meio-campo — à espera de um contra-ataque. E a grande chance da primeira etapa foi do clube argentino: Aníbal Moreno se atrapalhou com a bola, Bareiro roubou e deixou Remedi em ótimas condições para marcar, mas o meio-campista chutou por cima.

Abel mexe no time, mas Palmeiras cai na "catimba" argentina

O técnico do Palmeiras deixou o time mais ofensivo no 2º tempo. Colocou em campo Flaco López e Rony nos lugares de Raphael Veiga e Estêvão, que não foram bem, para buscar o resultado. Mas seguiu criando pouco, e facilitando o jogo defensivo do San Lorenzo.

Os "hermanos" só precisavam de um empate para avançar e valorizavam toda falta que recebiam, e a arbitragem foi muito conivente com a postura do rival. O árbitro só deu quatro minutos de acréscimos mesmo com a bola rolando por pouco tempo, e o jogo acabou 0 a 0.

A homenagem a Endrick

Endrick, do Palmeiras, abraça Abel Ferreira ao ser substituído contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O camisa 9 foi homenageado na arquibancada com um mosaico e os dizeres: "Até logo". Ele ficou muito emocionado antes de a bola rolar.

Endrick se despediu abraçando Abel e agradecendo à torcida ao ser substituído.

Lances importantes

Gómez abre o placar, mas estava impedido. Aos 35 minutos do 1º tempo, Veiga cobrou falta, e Gómez marcou de cabeça. No entanto, o zagueiro estava impedido.

San Lorenzo perde grande chance. Dois minutos depois, Aníbal Moreno se enrolou sozinho, e Bareiro ganhou. O atacante disparou para o ataque, invadiu a área e rolou para Remedi. O volante finalizou por cima do gol.

San Lorenzo leva perigo ao gol de Weverton. Aos 13 minutos do 2º tempo, Leguizamón cobrou falta direto e quase encobriu Weverton, que estava um pouco adiantado.

Estêvão quase abre o placar para o Palmeiras. No minuto seguinte, Luis Guilherme recebeu bom passe na linha de fundo e cruzou fechado. O goleiro Altamirano deu um tapa na bola, e Estêvão finalizou de primeira, mas o arqueiro fez nova defesa.

San Lorenzo chega com muito perigo mais uma vez. Aos 24 minutos, o Palmeiras se atrapalhou na saída de bola, Leguizamón foi à linha de fundo e cruzou para Cuello. O camisa 28 cabeceou para baixo, e a bola passou muito perto do gol de Weverton.

Altamirano salva o San Lorenzo. Aos 40 minutos do 2º tempo, Mayke cruzou, e Murilo desviou de cabeça. O goleiro da equipe argentina fez a defesa sem rebote.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 0 San Lorenzo

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e hora: 30 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.114

Renda: 4,512.164,57

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Braida, Cuello e Romaña (SLO)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Gabriel Menino), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Mayke), Richard Ríos e Raphael Veiga (Flaco López); Luís Guilherme, Estêvão (Rony) e Endrick (Rômulo). Técnico: Abel Ferreira.

San Lorenzo: Altamirano; Braida, Campi, Giay, Romaña e Luján; Irala, Leguizamón (Peruzzi), Cuello (Cerutti) e Remedi; Bareiro (Herazo). Técnico: Romagnoli.