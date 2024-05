Novo técnico do Bayern, Kompany comenta reencontro com antigo companheiro do Manchester City

Nesta quinta-feira, Vincent Kompany, novo técnico do Bayern de Munique, falou sobre o reencontro com o atacante Leroy Sané. Eles atuaram juntos pelo Manchester City entre 2016 e 2019, quando o treinador belga ainda era zagueiro e capitão da equipe inglesa.

"No City, eu era mais do que apenas um capitão. Então talvez as coisas não sejam tão diferentes para Leroy do que eram naquela época", disse na coletiva de sua apresentação no clube bávaro.

Além disso, o comandante também elogiou o alemão de 28 anos e afirmou que o tratamento não será diferente dos outros atletas.

"Passamos momentos inacreditáveis ??juntos no Manchester City. Ele é um jogador muito talentoso. Meu trabalho é tirar o melhor proveito de Leroy Sané e de todos os jogadores. Não farei distinções."

Sané teve grande destaque atuando nos Citizens. Por lá, teve suas duas temporadas com mais participações em gols, em 2017/18 e 2018/19. Na primeira, anotou 14 tentos e deu 19 assistências. No ano seguinte, balançou as redes 16 vezes e distribuiu 17 passes para gol.

Juntos, eles conquistaram dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Taça da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.