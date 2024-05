Não sobra muito tempo para falar do Real Madrid, diz Endrick antes de saída

Endrick se despede do Palmeiras hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, na partida contra o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em entrevista exclusiva ao UOL, o jovem revelou que pouco tem pensado no Real Madrid em seus últimos dias no Alviverde.

O que ele disse

Já sei que vou defender o Real, mas ainda tenho que servir a seleção brasileira antes. Até quinta, é Libertadores, e depois a Copa América. Só depois de conquistar esse título [Copa América] é que vou pensar no Real. Por enquanto, tenho é que torcer para que conquistem mais uma Champions.

É bacana [o contato com os jogadores do Real Madrid], mas ainda estou muito concentrado no Palmeiras, e precisamos ganhar o jogo contra o San Lorenzo. Não sobra tempo para falar ainda de muitas coisas do Real.

O Palmeiras acertou a venda de Endrick ao Real Madrid em dezembro de 2022, e desde então o camisa 9 precisou equilibrar a ansiedade entre o clube que lhe formou e o seu futuro. O próprio jogador diz que isso foi muito tranquilo, e o Palmeiras entende que ele cumpriu bem esse papel.

Endrick disputará a Copa América com a seleção brasileira e terá a chance de experimentar uma prévia do que irá encontrar no Real: um ataque com Rodrygo e Vinicius Junior. Diferentemente dos craques que já estão no Real, Endrick é visto como um jogador pronto, não deve participar de um período de adaptação no time B merengue e será comandado por Carlo Ancelotti.

Assim como nos tempos da base, Endrick pulou etapas também no profissional. Em 81 jogos pelo Palmeiras, foram 21 gols marcados e cinco títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2023 e 2024). Ele foi o cara da conquista do Brasileirão do ano passado.

A experiência na seleção brasileira também joga a favor de Endrick. Ele já tem quatro jogos e dois gols pela seleção e é o quarto mais jovem a estrear e a marcar um gol pela seleção principal do Brasil.

O camisa 9 foi vendido ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (R$ 249 milhões), e 25 milhões de euros em metas (R$ 140 milhões) — o clube merengue também arcou com as taxas da negociação, que custaram 12 milhões de euros.

Veja outras respostas de Endrick

Como a cautela do Abel com sua utilização no Palmeiras te ajudou a preparar para o que você vai enfrentar no Real Madrid? Existe a possibilidade de você chegar junto com Mbappé, em um time que já conta com Vini Jr e Rodrygo.

Trabalhei sempre com a maior dedicação possível, em cada minuto de cada treino, porque sabia que tinha que aproveitar cada minuto quando tinha poucos. Penso o mesmo sobre os treinos na seleção, e no Real Madrid. Vou seguir o mesmo. Cada minuto meu nos treinos será de preparo para fazer o melhor possível em cada minuto em campo.

Você imagina uma diferença muito grande do futebol brasileiro para o espanhol? Você já teve alguns testes na seleção brasileira e pôde ter uma noção do nível que te espera. É muito diferente?

A dinâmica do jogo é diferente, a intensidade da marcação, mas o Palmeiras joga em um nível que é maior ao de muitas equipes brasileiras, o que já vai me ajudar na adaptação

Qual é o momento mais marcante que você viveu com a camisa do Palmeiras?

Tive muitos momentos marcantes. A aprovação, o primeiro jogo, o primeiro gol, o primeiro título, e não só esses. Às vezes, entre os funcionários e atletas, muitos momentos de companheirismo e agradecimento são marcantes, e esses momentos não chegam ao torcedor.

