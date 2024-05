Bernardo Silva afirma que não trocaria Liga dos Campeões por Bola de Ouro

O meia Bernardo Silva, do Manchester City, afirmou nesta quinta-feira que não trocaria um título de Liga dos Campeões pela conquista da Bola de Ouro. Após conquistar a tríplice coroa pela equipe inglesa na temporada 2022/23, o atleta português terminou em oitavo na lista dos melhores jogadores do mundo da FIFA e em nono na disputa pela Ballon d'Or.

"Vencer a Liga dos Campeões é muito melhor do que ganhar uma Bola de Ouro. Eu não trocaria isso. Sem chance", disse em entrevista à Sky Sports.

O jogador vem de quatro títulos consecutivos na Premier League. No total, ele venceu a competição seis vezes. Além disso, também levantou a taça da Champions League e da Copa da Inglaterra na temporada 2022/23, conquistando três títulos no mesmo ano pela primeira vez no país europeu neste século.

Nos últimos dez anos, o prêmio foi dado apenas para um atleta que não fosse atacante: Luka Modric, em 2018. Bernardo Silva analisou e criticou essa tendência.

"Na minha opinião, dou a devida importância a estes prêmios. Porque, no final das contas, estamos praticando um esporte coletivo. Hoje em dia, as premiações individuais vão sempre para os atacantes porque eles dão aquele toque final."

"Os atacantes não ganham títulos sozinhos. A base vem da defesa. Se defendermos bem, atacamos melhor. Quando olho para os prêmios individuais e vejo que só quem marca gols ganha os prêmios, sinto que isso não representa bem o nosso esporte", afirmou.

Agora, o meio-campista se prepara para disputar a Eurocopa pela seleção portuguesa. A competição será realizada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.