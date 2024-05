Maratona do Rio tem novos percursos; veja horários e detalhes das 4 provas

Foi dada a largada para a Maratona do Rio de 2024, uma das principais corridas de rua do Brasil. Para esta edição, a organização do evento trouxe mudanças importantes, incluindo os percursos das quatro etapas que ocorrem durante o feriado de Corpus Christi.

Veja detalhes

Três das quatro provas tiveram alterações no trajeto em relação ao ano passado — apenas a sessão de 10 km manteve seu roteiro inalterado.

Os 5 km, que inauguram o evento, foram totalmente remodelados. O traçado está mais largo e situado entre o MAM (Museu de Arte Moderna) e a Praça Cuatemoc. A largada será dada no Aterro do Flamengo.

Já a meia maratona (ou 21 km) iniciará no Jardim de Alah, e não mais na região da Rua Bartolomeu Mitre. A troca tem como objetivo "comportar e dar mais conforto" aos participantes — o número de inscritos em todo o evento bateu recorde e chegou a mais de 45 mil pessoas. Outra alteração nesta prova ocorre na Enseada de Botafogo: agora, o retorno foi colocado em frente ao Clube Guanabara.

Por fim, a principal corrida será bastante diferente em relação ao que foi visto em 2023, principalmente nos primeiros 15 km, que abrangem o centro do Rio de Janeiro. Nos 42 km, a passagem dentro 1º Distrito Naval voltou a ser incluída. Por outro lado, o trecho da Via Binário do Porco saiu do roteiro.

Cada alteração de percurso foi um exercício meticulosamente pensado sempre com o objetivo de garantir o máximo conforto a cada corredor, assim como proporcionar maior fluidez as provas. A nossa intenção é sempre melhorar a Maratona do Rio a cada ano João Traven, diretor da Spiridon e um dos fundadores da Maratona do Rio

Quando serão as provas?

5 km: 30/5 (quinta), a partir das 16h. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

10 km: 2/6 (domingo), a partir das 8h30. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

21 km: 1º/6 (sábado), a partir das 6h. Largada: Jardim de Alah. Chegada: Aterro do Flamengo

42 km: 2/6 (domingo), a partir das 5h. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

Onde assistir?

Prova de 21 km: Tênis Certo (YouTube), com transmissão em 1ª pessoa

Prova de 42 km: ESPN 2 (TV fechada) e Star+ (streaming)