Jogo das Estrelas LBF: Ela começou por causa do irmão e chegou à seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Uma das principais pontuadoras da temporada, Licinara vai estar no Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF), que ocorre nesta quinta-feira (30). A ala/ pivô do Unimed Campinas vive o sonho no esporte após a infância com alguns obstáculos.

O Jogo das Estrelas LBF será na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, e a bola sobe às 17h30 (veja mais da programação abaixo). Antes, a partir de 14h30, haverá o torneio de Desafios, com transmissão ao vivo do UOL.

Licinara completa 25 anos na próxima terça-feira. Na infância, viu a responsabilidade bater à porta. Com os pais trabalhando fora, cuidava da avó e dos irmãos. Apesar disso, manteve o foco.

A responsabilidade chegou muito cedo na minha vida, mas mesmo com tudo isso eu consegui ter uma infância e adolescência muito boa, conseguia estudar e treinar

Foi por causa do irmão, inclusive, que começou no basquete. Aos 11 anos, teve o primeiro contato com o esporte e, após certa resistência, nunca mais largou.

No começo eu não gostava, frequentava apenas porque meu irmão era quem treinava. Com o tempo, comecei a criar gosto pelo esporte, minha mãe e meu irmão me incentivaram a treinar cada vez mais, e isso acabou me fazendo criar gosto pelo basquete

Da menina que não gostava tanto do basquete à seleção brasileira. Licinara está na sexta temporada na LBF e é constantemente convocada para vestir a camisa nacional.

Acho que todo atleta sonha em um dia conseguir vestir a camisa da seleção brasileira. Para mim é, sem dúvidas, um dos grandes feitos da minha vida, motivo de muito orgulho

O que mais ela disse?

Qual é a expectativa para o Jogo das Estrelas? "Estou muito feliz por participar de mais um Jogo das Estrelas. É um evento muito bacana que a LBF proporciona para as atletas, mesmo sabendo que os jogos são na correria da temporada, é muito bom participar deste evento"

Qual o balanço que faz da temporada? "Essa temporada está sendo muito boa, temos um grupo bom, com muitas meninas que nunca jogaram uma LBF, outras um pouco mais experientes, que conseguem passar um pouco da sua vivência neste campeonato. Temos um time cheio de vontade desde o começo da temporada. Está sendo um dos anos mais equilibrados, sabemos que temos um grupo muito bom com capacidade de passarmos pelos playoffs, semi e disputarmos uma final".

A vaga para Paris não veio. Ficou um sentimento de decepção? "Não foi um bom ano para a seleção brasileira. Tentamos de todas as formas conseguir a vaga para Paris, mas não veio. Perdemos o jogo decisivo que custou a nossa vaga. Agora, é trabalhar bastante, se preparar melhor para os próximos campeonatos. Sabemos o quanto o Brasil tem atletas boas e talentosas para representar a seleção, então, é nos prepararmos para termos um resultado melhor."

Programação Jogo das Estrelas:

8h - Festival de Basquete sub-12 FPB

12h - Desafio 3x3 CBB

14h - Desafios (Mídia Hype Habilidades, Wilson Três Pontos e Rainha da Quadra Mídia Hype)

17h30 - Jogo das Estrelas