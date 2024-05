Internacional atualiza processo de recuperação do Beira-Rio e do CT Parque Gigante

O Internacional anunciou nesta quinta-feira o estado de recuperação do Beira-Rio e do seu centro de treinamento após o desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul.

O Inter informou que o Beira-Rio, está passando por processo de limpeza geral após o alagamento, com equipes que tentarão reestabelecer o abastecimento de água e luz até a próxima semana. O gramado, que chegou a ficar completamente debaixo d'água, está passando por replantio, e o prazo para ficar pronto variar conforme as condições climáticas.

A previsão de retomada da operação de todo o complexo é para o mês de agosto.

Já o CT Parque Gigante tem previsão de recuperação estimado em quatro meses. Ainda há água no pátio, mas o processo de limpeza dos prédios começou nesta quinta-feira. Além disso, a avaliação dos danos já teve início, sem estimativas de custos até o momento.

Boa tarde, torcida colorada! Começando mais um treino da equipe aqui em Itu ?? pic.twitter.com/FL0V2yZiSB ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 30, 2024

O Inter segue treinando no interior de São Paulo, na cidade de Itu. O próximo compromisso dos gaúchos é contra o Cuiabá, no sábado, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.