Flamengo é a única pedreira nas oitavas da Libertadores? Confira os potes

No UOL News Esporte desta quinta (30), Alicia Klein e Rodrigo Mattos debateram os potes do sorteio do mata-mata da Libertadores. Segundo Alicia, o Flamengo é a única pedreira do pote 2 — dos times que se classificaram em segundo do grupo. Para Mattos, porém, há outro time carioca que nenhum primeiro colocado gostaria de pegar nas oitavas.

Pote 1

Fluminense

São Paulo

The Strongest/Huachipato/Grêmio

Junior Barranquilla

Bolívar

Palmeiras

River Plate/Nacional

Pote 2

Colo-Colo

Talleres

Huachipato/Grêmio/The Strongest

Botafogo

Flamengo

San Lorenzo/Independente Del Valle/Liverpool

Atlético-MG

Peñarol

Nacional/River Plate

