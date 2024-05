'Diniz está enlouquecendo': RMP e Milly debatem virada emocionante do Flu

Campeão da Libertadores, o Fluminense venceu o Alianza Lima de virada por 3 a 2 no Maracanã e avançou em primeiro. No Fim de Papo, os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado debateram mais uma vitória emocionante do Dinizismo. Milly vê um time vulnerável, mas que está renascendo. Já para RMP, a equipe está um caos.

Milly: 'Fluminense está vulnerável, mas tem um time querendo renascer'

O Fluminense está com uma defesa periclitante, esses gols de cabeça tem sido regulares, constantes. O Fluminense foi embora pro intervalo perdendo o jogo e aí logo na volta empatou imediatamente e depois levou a virada, então foi de novo um jogo de superação. A impressão que a gente tem dessa tensão é porque a gente espera mais hoje do Fluminense, a gente quer ver um time que jogue bonito, que ganhe mais tranquilo, mas não vai ser assim. A defesa ainda está desarrumada

Quem viu o jogo e quem gosta de futebol se emocionou com algumas coisas que o Marcelo fez. Do meio pra frente, ele está voando, mas não está marcando. Tem alguma coisa acontecendo ali, mas como tira o homem? Não dá pra tirar, porque do meio pra frente ele está maravilhoso, vamos ter que reposicionar o Marcelo. Me parece que tem aí um time querendo nascer, mas ainda há muitas vulnerabilidades, a defesa é uma delas. Vai chegar já já semana vem o Thiago Silva, então tem uma defesa também nascendo. Vamos ver, eu sei que ontem eu me diverti vendo o jogo, eu me emocionei vendo o jogo, o gol do Marcelo foi um golaço realmente muito bonito ver.

RMP: 'Diniz está ficando cada vez mais louco. Fluminense é o caos'

O Fluminense não tem defesa o Fluminense o Fluminense simplesmente jogou sem zagueiro ontem o Fluminense joga alucinadamente na frente. O Fernando Diniz está ficando cada vez mais louco, ele simplesmente empilha atacantes, transforma um atacante em lateral direito, ele bota o Marcelo de lateral esquerdo, o Marcelo no primeiro gol ficou que nem anãozinho de jardim, agachadinho, o cara veio e cabeceou por cima dele. O golaço que ele fez foi lindo, mas foi para compensar a lambança que ele tinha feito no primeiro gol.

No último minuto do jogo, quase que o Alianz empatou de novo. Gente, o Fluminense hoje em dia é um caos. Se salva em alguns momentos por alguns jogadores extraclasse que tem, o Marcelo é um deles, mas o Marcelo compromete e muito na defesa, já deveria estar sendo escalado no meio-campo. O Diniz que agora bota uma porção de meio-campistas como zagueiro, então bota o Marcelo de meio-campo. Usar o Marcelo de lateral esquerdo é uma piada. Se jogar contra um time que tem um ataque forte pela direita, vai ser um passeio.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.