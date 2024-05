Diniz após vitória do Fluminense: 'John Kennedy é um trabalho sem trégua'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fernando Diniz voltou a falar sobre o trabalho pessoal que tenta desenvolver com John Kennedy. O depoimento sincero e emotivo do treinador aconteceu após a vitória do Fluminense por 3 a 2, sobre o Alianza Lima (PER), pela Libertadores, onde o jovem atacante fez o terceiro gol e garantiu os 14 pontos do Tricolor no Grupo A, onde já estava classificado como líder.

O John Kennedy é um trabalho sem trégua, e sem fim, para que ele consiga amadurecer a ponto de dar conta do imenso talento que tem. Não é fácil ser jogador de futebol sempre falando isso. Principalmente pessoas como o John Kennedy, que têm a história de vida que esses caras têm. E a gente está aqui para ajudar, obviamente, porque a gente tem limitação. A vontade de ajudar pode até ser ilimitada, mas, assim, a nossa capacidade não chega ao infinito

Fernando Diniz

'Prêmio gigantesco para minha vida'

Diniz se mostra perseverante de que John Kennedy entrará na linha de uma vez por todas. Para ele, este será um "prêmio gigantesco" em sua vida:

É muita vontade de ajudar o John. Eu acho também que ele está entendendo que ele pode, por meio do futebol, mudar a condição social dele, não só enquanto ele está jogando, mudar uma condição social para a vida dele, para os filhos dele. E é isso que eu espero do John Kennedy, do trabalho que a gente faz junto aqui no Fluminense. Isso acontecendo, vai ser um prêmio gigantesco para minha vida

Fernando Diniz

Afastado 12 dias por indisciplina

John Kennedy foi afastado do elenco 12 dias, em abril, por atos de indisciplina. Um na véspera do clássico contra o Vasco — onde levou mulheres para a concentração junto com Alexsander e Kauã Elias e Arthur — e outro por chegar atrasado a um treino.

O atacante já havia cometido indisciplinas anteriormente no clube, fato que o fez ser emprestado para a Ferroviária (SP) em 2022. De volta ao Fluminense, foi o heroi do inédito título da Libertadores, ano passado.