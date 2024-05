De saída do Corinthians Paulinho nega ter próximo clube definido e elogia António Oliveira

Na última quarta-feira, o volante Paulinho se despediu oficialmente do Corinthians. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o volante revelou ter criado uma relação especial com António Oliveira e a sua comissão técnica.

"Esse cara, eu aprendi a gostar de uma forma em tão pouco tempo e eu nunca imaginei que seria assim. Um cara verdadeiro, que é feliz, alegre. Ele tem um carinho e um respeito muito grande por mim. Em cinco meses é difícil você criar isso, um laço, uma coisa verdadeira na vida", começou.

"Quando ele fala que vai levar um amigo, não só ele a comissão técnica inteira vão levar um amigo, por onde for, qualquer lugar. Na parte profissional, vou nem falar, os resultados dizem por si só. Muito obrigado por me transformar em um cara melhor, um profissional melhor, um líder que eu nunca imaginei e vocês fizeram tudo isso e muito mais", completou.

Ao José Paulo Bezerra Maciel Júnior, mais conhecido como Paulinho, nosso eterno OBRIGADO! ???? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/0Zu4GiOsjL ? Corinthians (@Corinthians) May 29, 2024

De saída do Timão, o jogador, de 35 anos, negou ter um clube definido para a sequência da carreira e falou sobre uma possível aposentadoria.

"Eu não tenho destino, proposta oficial, nada disso. Enxerguei muitas especulações a meu respeito, mas não tenho nada certo. A questão do sétimo jogo é que realmente sentamos, conversei com a diretoria, e se houver a possibilidade de jogar em outro clube brasileiro tinha que trabalhar isso também. Até mesmo para não atrapalhar a programação do clube e da comissão técnica", disse.

"Eu tenho como projeção jogar e eu vou ser muito sincero e muito correto, quando chegar o meu momento de parar, se eu chegar em dezembro e ver que eu tenho que parar, eu vou parar", finalizou.

Com contrato até o fim de junho, Paulinho não chegou a um acordo com a diretoria para estender o vínculo. Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, o volante era visto como referência no vestiário, mas não vinha rendendo dentro do campo.

Ídolo do Corinthians, o jogador disputou 219 jogos, com 40 gols, somando as duas passagens, sendo o momento mais marcante o tento contra o Vasco, na Libertadores 2012. Ele, ainda, conquistou quatro títulos: um Mundial (2012), um torneio continental (2012), um Brasileiro (2011) e um Paulistão (2013).