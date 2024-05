De férias em Maiorca, técnico Jurgen Klopp descarta aposentadoria

Curtindo suas férias em Maiorca, ilha na Espanha, o técnico Jurgen Klopp, que se despediu do Liverpool nos últimos dias, revelou nesta quinta-feira que não irá se aposentar. Apesar disso, admitiu que diminuirá o ritmo que teve nos últimos anos.

"Está fora de questão parar de trabalhar. Porém, no momento, não me vejo continuando no mesmo ritmo que tenho feito até agora", disse em entrevista ao jornal Bild.

O comandante ainda afirmou não saber como irá se sentir após essa pausa na carreira.

"Um treinador é um treinador. E você faz isso com tudo o que tem, ou não faz nada. É assim que eu entendo. Agora estou tirando uma folga. Como posso saber como me sinto durante ou após o intervalo e o que quero fazer então? Nenhuma ideia. Vamos apenas esperar."

Klopp também falou sobre Maiorca e se mostrou animado em estar em uma das ilhas Baleares.

"Sonhei toda a minha vida em ter uma casa no sul (da Europa). Gosto do tempo, do clima, gosto das pessoas. Há muitas coisas que eu gosto aqui. E também pessoas que já conheço. Não é como se eu estivesse procurando novos amigos. Já tenho amigos para a vida toda e se alguns deles também estiverem aqui, tudo bem", relatou.

Jurgen Klopp deixou o Liverpool após nove temporadas e se tornou ídolo da equipe. Seus principais títulos no clube foram: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Mundial e Copa da Inglaterra.