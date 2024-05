Cruzeiro ganha da Universidad Católica e garante ida às oitavas da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro venceu a Universidad Católica-EQU por 1 a 0, no Mineirão. Assim, o Cabuloso conquistou a liderança de seu grupo e avançou diretamente às oitavas de final do torneio internacional. O gol foi marcado na reta final por Rafa Silva.

O Cruzeiro se despediu do Grupo B com a liderança e 12 pontos conquistados, classificado direto às oitavas de final. Já a Universidad Católica, que perdeu o duelo direto, ficou na segunda colocação com 11 unidades e disputará os playoffs contra alguma equipe eliminada da Libertadores.

?Fim de jogo e VENCE O CRUZEIROOOO! Com gol do Rafa Silva, vencemos a partida e classificamos em primeiro lugar no grupo para as oitavas de final da Sudamericana!!! VAMOOOOOOOSSSSS!!

? #CRUxUCA | 1-0 | #LaBestiaNegr pic.twitter.com/SS4joRWkVr ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 31, 2024

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta, neste domingo, o São Paulo, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

A Universidad Católica, por sua vez, no mesmo dia, às 17h, encara, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Maraca, pela 15ª rodada do Campeonato Equatoriano.

O Cruzeiro inaugurou o marcados apenas aos 35 minutos da etapa final. Após escanteio batido, Zé Ivaldo cabeceou em direção ao gol e o goleiro Romo deu rebote. A bola, então, caiu nos pés de Rafa Silva que, livre de marcação, completou para o fundo das redes.