Corinthians vê dificuldade maior, mas espera versão da Sula no Brasileirão

Do UOL, em Santos

O Corinthians espera a "versão Sul-Americana" no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians espera repetir o desempenho da Sula no Brasileirão. O Timão goleou duas vezes seguidas na competição sul-americana: 4 a 0 no Argentinos Juniors e 3 a 0 no Racing-URU.

O técnico António Oliveira entende que o rendimento melhorou como um todo, mas o Corinthians foi mais vistoso nos últimos compromissos da Sul-Americana. A construção ofensiva foi superior.

O treinador português crê que a dificuldade é maior no Brasileiro, porém, espera que a equipe vença e convença também na disputa nacional. O próximo rival é o Botafogo, sábado, na Neo Química Arena.

A novidade deve ser Igor Coronado. O meia brilhou diante do Racing-URU e tende a ganhar a primeira sequência como titular.

Com Coronado e Garro juntos, o Corinthians ganha em criatividade, mas perde em termos defensivos. António quer fazer esses ajustes nos treinamentos da semana.

O Corinthians venceu seis dos últimos oito jogos. O aproveitamento geral de António Oliveira é de 63%.