Com Alan Franco em campo, São Paulo ainda não perdeu na temporada

No Morumbis, o São Paulo venceu o Talleres por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O duelo foi a 14ª partida do zagueiro Alan Franco na temporada com a camisa do Tricolor. Curiosamente, quando o argentino esteve em campo neste ano, o clube paulista não foi derrotado. Os dados são do site Sofascore.

? Alan Franco ainda não perdeu pelo @SaoPauloFC na temporada 2024. ?? ?? 14 jogos ?? 1 gol ?? 1 assistência ? 8 passes decisivos (!) ? 93% acerto passe (!) ? 61% duelos aéreos ganhos ? 59 bolas recuperadas ? 11 faltas (!) ? 4 dribles sofridos (!) ? Nota Sofascore 7.13 pic.twitter.com/pPYfcbsBt2 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 30, 2024

O São Paulo perdeu em seis ocasiões na temporada. As derrotas foram para Ponte Preta, Santos, Novorizontino, Talleres, Fortaleza e Flamengo. Em nenhuma destas partidas, Alan Franco esteve em campo. No ano, o argentino tem retrospecto de nove vitórias e cinco empates.

Com a chegada de Zubeldía no Tricolor, Alan Franco tem ganhado espaço. O zagueiro atuou em sete dos nove jogos em que o treinador esteve à frente do comando da equipe.

Alan Franco chegou ao São Paulo em janeiro de 2023, vindo do Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O zagueiro de 27 anos foi revelado pelo Independiente da Argentina e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017, quando os argentinos venceram o Flamengo na final.

O próximo jogo do São Paulo é neste domingo contra o Cruzeiro, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.