Com 14 times já garantidos, oitavas da Libertadores podem ter Fla-Flu; veja os classificados

Com andamento da sexta e última da fase de grupos, a Copa Libertadores já conheceu 14 de seus 16 classificados às oitavas de final. Com a definição da próxima etapa feita por sorteio, os times que acabaram como líderes de seus respectivos grupos enfrentam os segundos colocados.

O sorteio das oitavas de final das duas competições internacionais ocorre no dia 3 de junho, próxima segunda-feira, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai.

Os líderes dos grupos decidem seus confrontos nas oitavas de final em casa, diante de sua torcida. Por enquanto, os primeiros colocados já definidos são: Fluminense, São Paulo, Junior Barranquila, Bolívar, Palmeiras e Atlético-MG. O The Strongest é lider provisório do Grupo B, mas pode perder o posto devido às rodadas atrasadas.

Além destes times, também já estão com o passaporte carimbado para as oitavas: River Plate, Nacional-URU, Peñarol, Flamengo, Botafogo, Talleres e Colo-Colo.

??? Quase completo! Já são 1?4? classificados às Oitavas da CONMEBOL #Libertadores. ?? Mais perto da #GloriaEterna! pic.twitter.com/bdBUR5nSwK ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 30, 2024

Quem finalizou a fase de grupos na terceira colocação na Libertadores como, por exemplo, LDU, Palestino, Rosario Central, Barcelona-EQU e Cerro Porteño disputa uma vaga nas oitavas da Sul-Americana em um playoff com os times que ficaram na segunda posição de seus grupos deste torneio.

Pela Copa Sul-Americana, oito times já possuem vaga confirmada diretamente para as oitavas. Independiente Medellín, Belgrano, Fortaleza, Corinthians Lanús e Racing acabaram a fase de grupos como líderes de seus grupos.

?? Os resultados da noite! Está acabando a Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana... #GrandeConquista pic.twitter.com/x1acRqXhEF ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 30, 2024

Portanto, os vice-líderes Always Ready, Boca Juniors, Racing-URU, Cuiabá e Red Bull Bragantino vão para a disputa dos playoffs com as equipes desclassificadas da Libertadores.