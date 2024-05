Após triunfo na Libertadores, Fluminense abre preparação para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou a preparação para enfrentar o Juventude, neste sábado, pelo Brasileirão. Os cariocas vêm de vitória por 3 a 2 contra o Alianza Lima, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com exceção ao goleiro Fábio, os atletas que começaram no 11 inicial da partida da última quarta-feira realizaram uma atividade regenerativa, em busca de recuperação física para estarem 100% contra o Juventude.

Os outros jogadores, sob o comando do técnico Fernando Diniz, fizeram um treino de posse de bola em um campo reduzido. Além dos atletas de linha, os jogadores também fizeram parte desta atividade.

Conforme vídeo divulgado nas redes sociais, o treinamento do Fluminense contou com a participação especial de alguns filhos de jogadores, que brincaram no campo com o goleiro Fábio.

O Fluminense busca reabilitação no Campeonato Brasileiro, já que atualmente, está na 17ª posição da tabela, abrindo a zona de rebaixamento à Série B. Os cariocas somaram apenas cinco pontos nas seis primeiras rodadas e possuem saldo negativo de quatro gols.

Para isso, neste sábado, no Maracnã, às 18h30 (de Brasília), o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Juventude, com pouco ritmo de jogo, já que jogou pela última vez há mais de um mês devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul. Com cinco unidades somadas em quatro rodadas disputadas, os gaúchos ocupam a 15ª posição. Assim, o confronto da sétima rodada do Brasileirão pode ser considerado direto na parte de baixo da tabela.