Por que Zubeldía é trunfo do São Paulo em 'final' contra indigesto Talleres

Invicto no futebol brasileiro, Luis Zubeldía é o grande trunfo do São Paulo na "final" contra o Talleres, em jogo da Libertadores que ocorre na noite desta quarta-feira (29), no MorumBis.

Trunfo Zubeldía

O duelo é visto como decisivo porque define o 1° colocado do Grupo B do torneio continental. O Talleres lidera a chave com 13 pontos, três à frente do Tricolor. Uma vitória por qualquer placar, no entanto, faz o São Paulo ultrapassar o rival pelo saldo de gols.

O adversário é indigesto: os argentinos não perderam as últimas 17 partidas que fizeram. A última derrota ocorreu no dia 19 de fevereiro, e o algoz foi o Barracas Central, que atuou em seu estádio.

A pedra no sapato fica ainda maior porque o São Paulo nunca venceu o Talleres. Foram cinco embates na história, com três empates sem gols e duas derrotas por parte dos brasileiros — a última delas justamente na ida do Grupo B, quando o time de Thiago Carpini tomou 2 a 1 dos comandados de Wálter Ribonetto.

Zubeldía aparece como trunfo justamente pelo desempenho frente aos argentinos. O técnico do Tricolor nunca foi derrotado pelo clube compatriota, com quatro vitórias e dois empates na época em que comandava o Lanús.

Ele, inclusive, poderia estar do lado oposto no confronto no MorumBis: em entrevista coletiva pós-vitória sobre o Águia na Copa do Brasil, Zubeldía revelou que foi procurado pela diretoria do Talleres mais de uma vez. O negócio, no entanto, não avaçou.

O Talleres tem um modelo de jogo muito importante que é feito a partir de seu presidente [Andrés Fassi]. Conheço bem ele. Ele já tentou me contratar várias vezes. Eles contratam certos jogadores para sua ideia de jogo porque têm um poder econômico importante. Por isso o time está sempre bem no Argentino e briga na Libertadores Zubeldía

O momento no São Paulo também empolga os torcedores antes da "final", já que o treinador está invicto: foram seis vitórias e dois empates desde o dia 20 de abril, quando foi anunciado no Tricolor. A sétima conquista, ao menos até o momento, seria a mais importante do argentino.