Torcida do Fla tem noite de indiferença a Gabigol; Tite vê dia a dia igual

Do UOL, no Rio de Janeiro

Havia uma alta expectativa sobre o reencontro de Gabigol com o Maracanã, mas o que se viu foi certa indiferença. Não houve música de protesto, faixa e nem cobranças. Por outro lado, até alguns cartazes para o atacante apareceram isolados na arquibancada.

O que aconteceu

A torcida não se manifestou sobre o momento do camisa 99. Foi o primeiro jogo de Gabi no Maracanã desde a polêmica com a camisa do Corinthians.

Em Manaus, na semana passada, organizadas levaram faixas e cantaram contra ele. Os torcedores "comuns", porém, enalteceram o centroavante na porta do hotel e até no jogo.

As camisas com o nome dele, entretanto, sumiram. Até a partida contra o Bolívar, Gabigol era o jogador que mais aparecia entre os rubro-negros, mas agora é raridade. Em volta no entorno do estádio a uma hora do começo da partida, a reportagem não encontrou nenhuma.

A camisa 10 de Gabi está só no boneco vendido na loja do Maracanã. A R$ 150, ele já não era sucesso de vendas, segundo um dos funcionários. Os mascotes do clube saem mais.

Alguns torcedores ainda demonstram apoio. Uma criança escreveu "Gabigol, confio em você" no cartaz, outro dizia que ele faria um gol, enquanto um terceiro pedia a camisa do atacante e afirmava ter ido do Piauí para vê-lo.

Uma parte menor da torcida até ensaiou um protesto durante música que cita o jogador. Mas não foi comprado pelo restante da arquibancada e mal foi ouvido.

Mais um jogo sem entrar

Gabigol ainda não entrou em campo desde o episódio. Ele vinha recebendo oportunidades pelo menos no segundo tempo depois que voltou da suspensão do doping.

Tite garante que o dia a dia permanece o mesmo. Ele afirma ver um processo parecido com o de outros jogadores que viveram momentos de baixa.

O Flamengo prefere se distanciar de mais polêmicas. Os jogadores e o treinador não se alongaram muito no assunto e deram o problema como encerrado.