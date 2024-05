Torcida do São Paulo prepara recepção no Morumbis com clima de final para duelo com o Talleres

A torcida do São Paulo mais uma vez lotará o Morumbis nesta quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A delegação tricolor, inclusive, deverá se deparar com uma atmosfera digna de final de campeonato ao desembarcar no estádio para a partida que vale a liderança do Grupo B da competição.

A principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, planeja uma grande festa na chegada do ônibus tricolor ao Morumbis, com sinalizadores, bandeiras de mastro e bateria, contagiando uma verdadeira multidão que certamente se aglomerará nas imediações do estádio para demonstrar seu apoio aos comandados do técnico Luis Zubeldía.

A concentração de torcedores começará às 19h (de Brasília) em frente ao portão principal do Morumbis, na Praça Roberto Gomes Pedrosa. A tendência é que o ônibus do São Paulo chegue ao estádio por volta das 20h (de Brasília).

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto com o Talleres. A expectativa é de que o Morumbis se aproxime de um público de cerca de 60 mil para a partida desta quarta-feira, o que bateria o recorde de 2024.

Neste ano, o jogo em que o Morumbis mais recebeu torcedores foi o clássico contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, que terminou empatado em 0 a 0. Na ocasião, 55.694 torcedores lotaram as arquibancadas do estádio tricolor.