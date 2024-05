'Sorteio da Libertadores será do jeito mais complicado': Arnaldo explica

No UOL News Esporte desta quarta (29), Arnaldo Ribeiro explicou como será o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana na próxima segunda-feira (3). Segundo ele, a Conmebol fará da forma mais acelerada e complicada possível por causa da Copa América, que começa em 20 de junho, nos Estados Unidos.

'Jogos de Inter e Grêmio serão depois do sorteio': "O sorteio da Libertadores e Sul-Americana seria no dia 3, próxima segunda-feira, só que as partidas de Inter e Grêmio vão acontecer depois do dia 3, duas partidas para cada um na semanas seguintes. A ideia da Conmebol é manter a data do dia 3 num sorteio virtual, não vai ter aquele evento em Luque [no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol], com todos os cartolas, com troca de informação pra lá e pra cá. Vai ser um sorteio virtual, a Conmebol tem pressa por conta da Copa América".

'Eles vão fazer da forma mais complicada': "Nesta sexta-feira, serão definidos todos os detalhes, horário, método, como vai ser essa questão virtual. E aí vai ter uma porção de asteriscos porque os vencedores e segundos colocados dos Grupos C da Libertadores e Sul-Americana - na Libertadores o Grêmio, na Sul-Americana o Inter - não estarão definidos. Não estarão definidos, portanto, aquele que vai para o playoff da Sul-Americana.Vai ser uma engenharia de sorteio porque tem muita indefinição ainda em cada grupo dos dos torneio. Mexe nas oitavas da Libertadores mexe no playoff da Sul-Americana, vai ter um monte de, por exemplo, Flamengo x *, ou Palmeiras x *, e assim por diante. Eles vão fazer da forma mais complicada, mas farão porque têm pressa por conta da Copa América".

