Sem JP Chermont, trio do Santos acirra disputa por titularidade na lateral direita

O Santos perderá um de seus principais jogadores para o duelo contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (3). O lateral-direito JP Chermont foi convocado para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20.

O jovem defensor se apresentará à seleção no mesmo dia do confronto diante da equipe de Ribeirão Preto e ficará na concentração até o dia 11, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. JP, assim, também será desfalque no jogo contra o Novorizontino, marcado para o dia 7 de junho.

Com a ausência de Chermont nestes dois jogos, uma disputa pela titularidade na lateral direita está em aberto no Peixe. Hayner, Aderlan e Rodrigo Ferreira aparecem como opções para o técnico Fábio Carille na posição.

Aderlan era titular com o treinador antes de se lesionar. Na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, ainda na primeira rodada da Série B, no último dia 20 de abril, o lateral saiu jogando, mas acabou substituído. Após o duelo, foi diagnosticado com uma fratura no quinto metacarpo da mão direita.

Por conta do problema na mão, Aderlan precisou passar por cirurgia e desfalcou o Santos em seis partidas. Foi neste período que Chermont aproveitou a brecha para mostrar seu futebol e, assim, assumiu a vaga de titular da posição e caiu nas graças da torcida.

Agora, porém, a situação se inverteu - mesmo que por pouco tempo. Com o jovem lateral fora devido à convocação para a seleção sub-20, Aderlan pode aproveitar as duas oportunidades de jogo que deverá ter para performar bem e, quem sabe, voltar à titularidade.

O ex-Red Bull Bragantino, inclusive, teve um bom desempenho no jogo-treino da última terça-feira, disputado na Vila Belmiro. Jogando de fato como lateral direito, distribuiu duas assistências na vitória por 5 a 1 sobre a Juventus da Mooca.

Contudo, Aderlan também enfrenta a concorrência de Hayner e Rodrigo Ferreira - dois atletas que também foram destaque na atividade da última terça. Atuando como um ponta, Hayner, por exemplo, deu um passe para gol no jogo-treino.

Rodrigo Ferreira, por outro lado, chamou a atenção por seu 'faro de gol'. Lateral direito de origem, o jogador atuou na lateral esquerda e guardou um hat-trick, com direito a um bonito gol de cabeça.

Em termos de números, Aderlan possui dois passes para gol em 13 jogos pelo Santos. Já Hayner tem um gol e assistência em 16 partidas, enquanto Rodrigo Ferreira, contratado em março, disputou cinco jogos - nenhum como titular - e não contribuiu para gols.

Assim, fica a cargo de Carille decidir quem assumirá a vaga de JP Chermont enquanto o garoto estiver com a seleção. Com essa decisão a ser tomada, o Santos encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Por decisão da diretoria santista, o duelo acontece no Estádio do Café, em Londrina (PR).