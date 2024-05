Schmidt ignora folga do Santos e vai ao CT Rei Pelé para seguir tratamento de lesão

Apesar do elenco do Santos estar de folga nesta quarta-feira, João Schmidt foi ao CT Rei Pelé para seguir o tratamento de sua lesão.

O volante se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Ele sofreu a contusão na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque e foi ausência na derrota de 2 a 1 para o América-MG, na última sexta-feira.

O jogador de 31 anos é titular absoluto no time de Fábio Carille. Ele soma 22 aparições neste ano, além de um gol e uma assistência.

O Peixe espera contar com João Schmidt na próxima segunda-feira, contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate será no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. Ou seja, serão mais quatro dias de atividades antes do jogo com o clube de Ribeirão Preto.