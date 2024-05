Real Madrid tem retrospecto positivo contra o Dortmund na Liga dos Campeões

Apontado como favorito na final da Liga dos Campeões, o Real Madrid conta também com um retrospecto favorável contra o Borussia Dortmund no torneio. Em 14 jogos, o time espanhol tem seis vitórias contra três do alemão, além de três empates.

O primeiro encontro aconteceu na semifinal da Champions 1997/98 na semifinal. Na ocasião, o Real levou a melhor por 2 a 0 no agregado e avançou à final da competição em que terminaria como campeão.

A primeira vitória do Dortmund aconteceu apenas no quinto duelo, na edição 2012/13, com um triunfo por 2 a 1, pela fase de grupos, na Alemanha. Mais tarde, na semifinal, os times voltaram a se enfrentar e após goleada na ida por 4 a 1, os alemães seguraram a vantagem na Espanha e avançaram ao que havia sido a sua última final de Liga dos Campeões.

Na edição seguinte, o Real Madrid se vingou e eliminou a equipe alemão nas quartas de finais, após agregado de 3 a 2. O último embate entre as equipes foi na fase de grupos da Champions 2017/18, com os espanhois vencendo por 3 a 2.

O confronto decisivo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse sábado, em Wembley. O Real busca a 15ª taça, ao passo que o Dortmund quer o bicampeonato.

Confira os resultados dos confrontos entre as equipes na Liga dos Campeões:

Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund - fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18



Borussia Dortmund 1 x 3 Real Madrid - fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18



Real Madrid 2 x 2 Borussia Dortmund - fase de grupos da Liga dos Campeões 2016/17



Borussia Dortmund 2 x 2 Real Madrid - fase de grupos da Liga dos Campeões 2016/17



Borussia Dortmund 2 x 0 Real Madrid - quartas de finais da Liga dos Campeões 2013/14



Real Madrid 3 x 0 Borussia Dortmund - quartas de finais da Liga dos Campeões 2013/14



Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund - semifinal da Liga dos Campeões 2012/13



Borussia Dortmund 4 x 1 Real Madrid - semifinal da Liga dos Campeões 2012/13



Real Madrid 2 x 2 Borussia Dortmund - fase de grupos da Liga dos Campeões 2012/13



Borussia Dortmund 2 x 1 Real Madrid - fase de grupos da Liga dos Campeões 2012/13



Borussia Dortmund 1 x 1 Real Madrid - fase de grupos da Liga dos Campeões 2002/03



Real Madrid 2 x 1 Borussia Dortmund - fase de grupos da Liga dos Campeões 2002/03



Borussia Dortmund 0 x 0 Real Madrid - semifinal Liga dos Campeões 1997/98



Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund - semifinal da Liga dos Campeões 1997/98