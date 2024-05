PVC: Gabigol se incomodou com a indiferença do Maracanã

Gabigol ficou incomodado com a indiferença da torcida do Flamengo no Maracanã, afirmou Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira. Para PVC, o atacante não soube lidar com o silêncio dos rubro-negros em relação a ele na vitória sobre o Millonarios na Libertadores, no primeiro encontro no Rio de Janeiro após o episódio da camisa do Corinthians.

'Maracanã foi indiferente com Gabigol': "Essa indiferença me surpreendeu. Eu achei ontem que o Maracanã ia estar dividido se o Gabigol entrasse e que ao mesmo tempo ia ter a torcida uniformizada cantando 'Gabriel, lá lá lá lá, o meu Flamengo não precisa de você' e com faixas de Judas. Isso não aconteceu, a noção do Maracanã foi indiferença e muita gente que estava lá diz que isso vai machucar mais o Gabigol do que os gritos. Ele lida bem com a crítica, mas a indiferença é como se ele não existisse".

'Gabigol estava incomodado com a indiferença': "Para mim, e aí já vai uma interpretação, a hora que ele saiu pela zona mista sem que ninguém o chamasse para entrevista e ele fala para a imprensa uma bobagem, que não era uma informação, ele se colocou na cena porque ele estava incomodado com a indiferença. Tipo, eu estou aqui, fiquei no banco, fui para o aquecimento, ninguém falou nada, ninguém me vaiou, ninguém me aplaudiu, eu estou saindo e ninguém me chamou para conversar. Jogador é muito louco né, porque quando você é chama para entrevista coletiva, o cara fala 'peraí parceiro, só 10 minutinhos, hoje não vou falar não'. Aí no dia que ninguém chama, ele passa e fala: 'Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo'. Mas quem perguntou?".

