Preparador físico do Botafogo-SP, filho de Dunga é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

O preparador físico do Botafogo-SP, Bruno Verri, de 35 anos, filho do ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, foi convocado para a Seleção sub-15 do Brasil. O profissional irá participar dos treinamentos na Granja Comary, entre os dias 1 e 9 de junho, visando a Copa 2 de Julho, que será realizada em Salvador.

"É uma honra muito grande ser convocado para a Seleção Brasileira, dentre tantos profissionais qualificados que o nosso país possui. Representar o nosso país é um orgulho e uma emoção muito grande. É também o reconhecimento do nosso trabalho no Botafogo, o qual é um motivo de muita alegria e satisfação", disse Verri.

Preparador físico e fisiologista do Botafogo são convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 ? https://t.co/Vq6d1yjkPP pic.twitter.com/CObhYYUB6h ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) May 29, 2024

Além do filho de Dunga, o fisiologista Bruno Brassolatti, que também trabalha no Botafogo-SP, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15.

"Recebi a convocação com muita alegria, já que é a realização de um sonho representar a nossa seleção. É uma grande responsabilidade e uma ótima oportunidade para poder continuar dando o meu melhor agora também na Seleção Brasileira", comentou Brassolatti.

Bruno Verri já havia sido convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 em 2022. O filho de Dunga busca concluir a Licença A de preparação física da CBF Academy.

No período em que os profissionais estarão na Copa 2 de julho, a preparação física do Botafogo-SP ficará sob o comando de Cristiano Fonseca.