Pedrinho terá reunião com Coutinho após Vasco x Fla: 'O interesse é claro'

Após participar de mais uma audiência pública para a reforma de São Januário, o presidente do Vasco, Pedrinho, revelou nesta quarta-feira (29) que tem uma reunião agendada com Philippe Coutinho na semana que vem, após o clássico contra o Flamengo deste domingo (2), e que ambas as partes estão empenhadas em dar um desfecho positivo para o retorno do meia ao clube que o revelou.

A presença do Coutinho causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, meu filho pergunta todo dia [risos]. Mas, sendo sempre muito verdadeiro, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente após o Vasco e Flamengo, vou ter um encontro com ele. E aí vamos ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone. Agora, quando a gente sentar e conversar, vamos entender a realidade. E aí, sim, pensar no próximo passo

Pedrinho

Conversas com Thiago Alcântara?: "A única conversa que a gente teve foi com o Philippe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento provável".

Encontro com Álvaro Pacheco (técnico) e Pedro Martins: "Fomos jantar. O Pedro [Martins] já tinha tido um contato mais próximo, o Pacheco é um cara super educado, carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos, de treinamento, de jogo. Mostrei pra ele um pouquinho, dentro da minha visão que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não, não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é arquibancada, se sinta contagiada pelo que acontece dentro de campo".

"Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, que não quer dizer que vai ser campeão. Mas tem, dentro de campo, alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, porque ele chegou no meio de um processo. Falei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma".

Aporte de setembro da 777: "A princípio não [terá aporte da 777]. Para a liminar, não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode falar melhor sobre isso. Vamos ter o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também não influenciaria em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, e se acontecesse, seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então assim, o aporte, para as pessoas, poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria, e segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento".

Reuniões com possíveis investidores: "Primeiro, para ser muito claro, nós temos um sócio e respeitamos muito isso. Vamos entendendo o cenário jurídico e temos que estar preparados para todas as situações. O Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Temos que conversar com o mercado para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida a São Paulo já não é de hoje, já vamos para lá há muito tempo conversar com investidores, alguns fundos e possibilidades de patrocínio. Somente neste mês tivemos um patrocínio máster e isso tem um peso direto no fluxo de caixa. Esperamos conseguir organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente e nem esportivamente nesta temporada".