Pedrinho celebra primeiros gols pelo Atlético-MG, mas não garante permanência no clube

O Atlético-MG goleou o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0, na Arena MRV, pela Copa Libertadores. O grande nome do jogo desta terça-feira foi o meia-atacante Pedrinho, que marcou seus primeiros gols pelo Galo após quase dois anos. Ele celebrou a marca.

"Estou muito feliz pelos gols e principalmente pela partida que a equipe fez. Estava bastante tempo sem marcar. Quando cheguei, acabei passando por duas lesões complicadas, que me afastaram bastante tempo do campo. Graças a Deus, hoje pude fazer uma boa partida. Gabi [Milito] sempre fala para gente que se treina como tem que jogar. Então a gente treina bastante e sempre é focado. Trabalhei bastante para ter essa oportunidade, e o Gabi me deu", disse em entrevista coletiva.

Além de ter marcado seus dois primeiros gols pelo Galo, foi a primeira vez na carreira que Pedrinho balançou as redes duas vezes no mesmo jogo.

Pedrinho pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Atlético-MG apenas até o meio do ano. O jogador não garantiu que renovará o empréstimo com o clube mineiro mais uma vez.

"Isso não depende de mim. A única certeza que eu tenho é que o tempo que eu estiver aqui darei o meu máximo, seja nos treinos ou nos jogos. Independente do tempo que eu ficar, vou mostrar meu futebol ao máximo possível. Sou um cara muito feliz por estar neste elenco, que com certeza vai buscar grandes coisas", falou.

A vitória garantiu o Atlético-MG na primeira colocação do Grupo G, com 15 pontos. Com isso, a equipe comandada por Gabriel Milito jogará a partida de volta das oitavas de final dentro de sua casa, além de enfrentar um time que virá do pote 2 no sorteio.

Agora, o Galo "vira a chave" para o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG enfrenta o Bahia no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.