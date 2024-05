Paulinho relembra lesões no Corinthians e revela ter cogitado aposentadoria

Nesta quarta-feira, o volante Paulinho se despediu oficialmente do Corinthians. Na segunda passagem, o jogador sofreu com duas lesões graves no joelho.

Ele falou sobre as dificuldades na recuperação das contusões, revelou ter ficado próximo de se aposentar e citou o que lhe deu forças para seguir a carreira.

"A segunda passagem foi difícil. Difícil você passar quase 500 dias sem jogar. Isso não fez com que eu baixasse a guarda. Tive profissionais aqui dentro, pessoal da fisioterapia, médicos, que não me fizessem desistir, minha família me fez não desistir. Eu falei que eu não poderia parar de jogar futebol por uma lesão, por mais difícil que seja, mas difícil que foi. Não poderia parar. Vou parar um dia, mas dentro do campo e jogando", disse.

"Foi um momento difícil de não poder estar ajudando e ao mesmo tempo ter uma lesão grave, como eu falei outras vezes na primeira lesão eu fui mais firme, na segunda o fim da minha carreira estava muito próximo, porque eu não sei se eu iria conseguir fazer todo esse processo novamente. O ser humano foi complicado, não foi fácil, foram quase 15 dias, conversei com os médicos e a minha família para saber o caminho que eu tomaria", complementou.

Outro fator que fez com que Paulinho não se aposentar foi servir de exemplo para os companheiros, caso de Ruan Oliveira, que vem sofrendo com lesões na carreira.

"Como eu falei em não desistir e você pensa, eu tive duas lesões e o Ruan com 24 anos teve muito mais. O que você fala para um menino desse? É difícil, minha maior resposta foi que eu não desisti porque eu poderia influenciar um menino desse em desistir do futebol. São muitas lesões, são 8, 9 meses, eu poderia influenciar. Assim como o Gustavo Mosquito, Maycon. A referência era essa, eu com 35 anos de idade não poderia fazer isso", concluiu.

Com contrato até o fim de junho, Paulinho não chegou a um acordo com a diretoria para estender o vínculo. Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, o volante era visto como referência no vestiário, mas não vinha rendendo dentro do campo.

Ídolo do Corinthians, o jogador disputou 219 jogos, com 40 gols, somando as duas passagens, sendo o momento mais marcante o tento contra o Vasco, na Libertadores 2012. Ele, ainda, conquistou quatro títulos: um Mundial (2012), um torneio continental (2012), um Brasileiro (2011) e um Paulistão (2013).